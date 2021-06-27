«Последний шаг Лукашенко перед потерей власти» 6 27.06.2021, 11:06

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Идет интенсивная коммуникация с западными странами о том, чтобы решить проблему узурпатора.

Евросоюз ввел новые, персональные и секторальные, санкции в отношении белорусского режима. Официальный Минск отреагировал странно: предупредил, что ответом на санкции будет введение военного положения сначала в Гродненской области, а потом и по всей Беларуси.

Последствия такого шага для Лукашенко в стриме «Еврорадио» оценил руководитель Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий:

— Введение военного положения максимально ухудшит позиции официального Минска и сделает его настолько токсичным партнером даже для России и Китая, что все красные линии будут пройдены. Поэтому надеяться, что с помощью этой эскалации получится достичь каких-нибудь уступок со стороны западных стран и России – ошибочный расчет.

Введение военного положения станет для белорусской власти последним шагом перед тем, как эту власть потерять. Объективные (прежде всего – социально-экономические) основания не позволят белорусским властям очень долго удерживать ситуацию с помощью военного положения.

Беларусь не Венесуэла: мы находимся в центре Европы, наша экономика очень открыта. Мы в разных условиях: Венесуэла имеет возможности обходить санкции, и США пока закрывают на это глаза, потому что не имеют окончательного решения по Венесуэле. Параллельно с давлением на Николаса Мадуро идут секретные переговоры с его режимом.

Беларусь – маленькая страна, которая сильно зависит от поддержки России. Она не планирует содержать режим Лукашенко любыми средствами и ценами. Наоборот: идет интенсивная коммуникация с западными странами о том, чтобы решить эту проблему. Но главный результат – Лукашенко теряет власть. Запад готов идти на серьезные ограничения, вводить драконовские санкции в том числе против стран, которые будут помогать Беларуси обходить санкции.

Вес Беларуси в мире, политический и экономический, очень мал. Никто из крупных и региональных государств не потеряет ничего, если радикальный сценарий геополитического давления будет реализован. Венесуэлу поддерживают Россия и Китай, потому что там они присутствуют с серьезными инвестициями. США также ведут двойную игру: и санкции, и покупка нефти через посредников.

Лукашенко же окончательно отказали в легитимности как руководителю государства, никакая нормализация с ним невозможна для западных элит. Они эмоционально реагируют на ситуацию: во время нормализации отношений с Беларусью многие вложили свой политический капитал.

Теперь они считают, что Лукашенко их кинул, и им нужно оправдываться: почему Беларусь не получилось трансформировать в цивильную западную страну. Поэтому они топят за серьезные санкции и готовят почву для смены режима в Беларуси. Другими мотивами введение драконовских санкций оправдать невозможно.

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