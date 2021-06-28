Аналитик о выходе режима из «Восточного партнерства»: В России это называется «бомбить Воронеж» 28.06.2021, 21:26

Политолог Андрей Егоров. Фото: Andrei Schutt / Wikimedia / CC BY-SA 4.0

Беларусь получала гораздо больше от «Восточного партнерства» , чем вкладывала.

Политический аналитик «Центра европейской трансформации» Андрей Егоров убежден, что по Евросоюзу это никак не может ударить, так как «Беларусь не так много взносов там делала», а с Договора о реадмиссии «Беларусь получала гораздо больше, чем вкладывала», передает «Белсат».

«Это решение в стиле того, что в России называется «бомбить Воронеж», – объясняет он. – У Беларуси не так много инструментов, чтобы показать свое недовольство ситуацией и что-то сделать в ответ на санкции, которые были введены. Но сама ситуация эскалации, санкций в ответ на санкции требует чего-то такого решительного. И вот что они могут сделать: расторгнуть договор. В логике эффекта это довольно абсурдное действие.

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