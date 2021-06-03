Дональду Трампу восстановили аккаунты в Facebook и Instagram 1 3.06.2021, 9:51

Дональд Трамп

Однако у экс-президента США нет доступа к своим страницам.

В социальных сетях вновь появились официальные аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа.

Но при этом представитель Facebook Энди Стоун сообщил американскому телеканалу CBS News, что у Трампа нет доступа к своим страницам. Его аккаунты остаются заблокироваными на неопределенный срок.

Кроме того, указывается, что прекратил свое действие сайт по веб-адресу https://www.donaldjtrump.com/desk, который был запущен для того, чтобы Трамп общался со своими сторонниками.

Напомним, что в январе 2021 года администрации крупнейших соцсетей (Facebook, Twitter, Instagram) заблокировали аккаунты Дональда Трампа в связи с событиями возле здания Капитолия, когда его сторонники устроили беспорядки в здании, где в этот момент находились конгрессмены.

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