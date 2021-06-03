Драгоценный клад викингов приоткрыл важную тайну о жизни Раннего Средневековья 3.06.2021, 10:24

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Тайник с сокровищами обнаружили в Шотландии.

После трех с половиной лет подробного анализа клада эпохи викингов, найденного в Шотландии, археологи начали публикацию полученных результатов. Большая часть находок была выставлена в Национальном музее Шотландии, пишет «Вокруг света. Украина».

Первоначально находку из Галлоуэя на юго-западе Шотландии считали кладом викингов. Предполагалось, что там военачальники викингов спрятали военную добычу. Но новые свидетельства позволяют предположить, что клад принадлежал христианским монахам или священникам.

Клад состоит в основном из серебряных слитков, а также священных христианских реликвий и ритуальных предметов. Вероятнее всего, он был спрятан примерно в 900 году нашей эры, чтобы все эти вещи не достались викингам. Их закопали, причем в два отдельных слоя, чтобы обмануть тех, кто мог наткнуться на верхний слой.

Верхний слой — «жертвенная» приманка — в основном состоял из серебряных слитков плюс красивый серебряный крест. Под ним было сооружено ложное дно, под которым уже и располагался основной клад.

Под 8 сантиметрами гравия скрывалось гораздо больее ценное сокровище: священные реликвии и предметы религиозного назначения, а также множество серебряных слитков. Этот нижний слой, который владельцы явно считали более ценным, чем верхнюю «приманку», содержал более 80 предметов. И похоже, что до нащих дней они дошли именно благодаря страху перед викинагми.

В составе клада найдены пять вероятных священных реликвий, каждая из которых предположительно связана с определенными христианскими святыми и мучениками (их личности пока неизвестны).

Эти священные реликвии включают:

Два крошечных шарика земли и пыли, содержащие микроскопические осколки золота, невидимые невооруженным глазом. Вероятно, они образовались в результате соскребания почвы рядом с важным артефактом. Обычно подобные реликвии происходили из мест, непосредственно связанных с рождением, крещением и погребением Иисуса. Вполне возможно, что две таких реликвии в кладе Галлоуэй имеют схожее происхождение.

Брусок черного сланца длиной 5 см, обрамленный золотой филигранью – вероятно, пробирный камень , какой используют ювелиры для определения подлинности драгоценных металлов. Поскольку его обрамили в золото, можно предположить, что он принадлежал кому-то из святых. Ряд святых были ювелирами, в том числе французский святой 7-го века Элигиус.

Синяя стеклянная бусина диаметром 3 см, вероятно англосаксонская. Сама по себе — не ценная, однако вставленная в красиво украшенную серебряную оправу. Возможно, это тоже реликвия, связанная со святым.

Небольшую сферу из горного хрусталя в крестообразной серебряной оправе. Возможно, хрустальный шар воспринимался либо как реликвия, либо как талисман. Хрустальные сферы с дохристианских времен считались защитными амулетами.

Кроме этого, в более глубоком слое клада были и другие интересные объекты. Например, красивый, богато украшенный сосуд с крышкой из позолоченного серебра использовался для хранения миро или святой воды. Сделан на Ближнем Востоке персидскими мастерами-серебряниками в 6-8 веках нашей эры и украшен в зороастрийском стиле: алтари, крылатые короны, леопарды и тигры. В Британии что-то подобное было найдено впервые.

Еще — кувшин из горного хрусталя с носиком из золота, который, вероятно, использовался для воды, которой разбавляли вино для евхаристии. В христианском символизме смешение воды с вином символизирует союз между человеком (вода) и Богом (вино). Кувшин в кожаном мешочке с шелковой подкладкой был сделан из фрагмента гораздо более старого предмета — колонны из горного хрусталя. Единственные известные куски горного хрусталя, подобные этому, находятся в Ватикане — они происходят из катакомб Домитиллы второго века нашей эры. В этом подземном захоронении покоятся несколько раннехристианских мучеников.

Помимо религиозных предметов, нижний слой клада также содержал 45 серебряных слитков, общим весом около трех килограммов, четыре серебряных нарукавника, два золотых слитка, золотой перстень, золотую булавку для плаща в форме птицы, 3 золотых предмета в форме животных и значительное количество тканей, включая самые ранние образцы шелка, найденные в Шотландии.

Верхний слой-приманки клада, расположенный над ложным, содержал более двух килограммов серебряных слитков и великолепный крест, который мог принадлежать только священнослужителю с очень высоким статусом, не ниже епископа. Это поднимает вопрос о том, кто мог спрятать такие сокровища.

Специалисты считают, что это могли сделать священники из монастыря в Уитхорне, в 20 милях к юго-западу от места обнаружения клада.

Примерно в то же время, когда клад был захоронен, то есть около 900 г. н.э., викинги завоевали Уитхорн. Большая деревянная церковь в Уитхорне прекратила свое существование, а поблизости выросли новые постройки в стиле викингов.

Вероятно, служители церкви или монастыря спрятали ценности, когда возникла внезапная угроза. А затем их всех убили нападавшие, или монахи бежали и больше не смогли вернуться на захваченные земли. Поэтому клад остался нетронутым до нашего времени.

Особый интерес представляет происхождение драгоценных предметов. Они были изготовлены в самых разных местах. Позолоченный серебряный сосуд, вероятно, прибыл из Западной или Центральной Азии. Шелк — из Восточного Средиземноморья или арабского мира, возможно, даже из Китая. Кувшин из горного хрусталя вполне мог быть доставлен из Рима, а сам кристалл — из кварцевых месторождений в Альпах, Турции или, возможно, даже в Индии. Серебряные слитки могли быть сделаны из расплавленных исламских монет Ближнего Востока, это была популярная в то время валюта.

На некоторых серебряных слитках клада есть англосаксонские имена, написанные англосаксонским письмом, известным как руны.

В сокровищах больше золота, чем в любом другом кладе эпохи викингов, когда-либо найденном в Британии. Археологи считают, что оно перерабатывалось, возможно, из римского золота, первоначально полученного из Испании или Западной Африки.

Таким образом, огромный клад сокровищ, который выставлен в Национальном музее Эдинбурга, символизирует глобальный характер древнего и средневекового миров.

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