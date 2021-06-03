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NASA отправит в космос детенышей кальмаров

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  • 3.06.2021, 15:55
NASA отправит в космос детенышей кальмаров

Маленькие моллюски полетят на МКС на ракете Илона Маска.

Более сотни детенышей моллюсков Sepiolida сегодня запустят на Международную космическую станцию (МКС), пишет сайт unian.net.

NASA отправит этих существ вместе с другими грузами на борту ракеты SpaceX Falcon 9. Запуск должен состояться в 13:29 по Североамериканскому восточному времени.

В ведомстве рассказали, что сепиолиды, также называемые «короткими кальмарами», являются частью исследовательской программы UMAMI, изучающей влияние космических условий на взаимодействие между полезными микробами и их животными-хозяевами.

Дело в том, что эти моллюски симбиотически связаны с биолюминесцентными бактериями, населяющими специальный орган в мантии животного. Бактерии питаются сахаром и аминокислотами, поставляемыми кальмаром, а взамен скрывают силуэт кальмара, если смотреть на него снизу, ослабляя эффект контрового освещения.

Ученые считают, что знания, полученные в результате космических экспериментов, помогут определить, как космический полет влияет на подобные взаимовыгодные отношения, а также способствовать разработке защитных мер для сохранения здоровья космонавтов во время длительных космических путешествий.

Кроме того, исследования позволят лучше понять сложные взаимодействия между животными и полезными микроорганизмами, что в свою очередь важно для человеческого здоровья, в немалой степени связанного с микрофлорой.

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