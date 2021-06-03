NASA отправит в космос детенышей кальмаров 4 3.06.2021, 15:55

Маленькие моллюски полетят на МКС на ракете Илона Маска.

Более сотни детенышей моллюсков Sepiolida сегодня запустят на Международную космическую станцию (МКС), пишет сайт unian.net.

NASA отправит этих существ вместе с другими грузами на борту ракеты SpaceX Falcon 9. Запуск должен состояться в 13:29 по Североамериканскому восточному времени.

В ведомстве рассказали, что сепиолиды, также называемые «короткими кальмарами», являются частью исследовательской программы UMAMI, изучающей влияние космических условий на взаимодействие между полезными микробами и их животными-хозяевами.

Дело в том, что эти моллюски симбиотически связаны с биолюминесцентными бактериями, населяющими специальный орган в мантии животного. Бактерии питаются сахаром и аминокислотами, поставляемыми кальмаром, а взамен скрывают силуэт кальмара, если смотреть на него снизу, ослабляя эффект контрового освещения.

Ученые считают, что знания, полученные в результате космических экспериментов, помогут определить, как космический полет влияет на подобные взаимовыгодные отношения, а также способствовать разработке защитных мер для сохранения здоровья космонавтов во время длительных космических путешествий.

Кроме того, исследования позволят лучше понять сложные взаимодействия между животными и полезными микроорганизмами, что в свою очередь важно для человеческого здоровья, в немалой степени связанного с микрофлорой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».