МИД Греции выступил за санкции против режима Лукашенко

МИД Греции выступил за санкции против режима Лукашенко2
- 3.06.2021, 22:54
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Также Афины требуют освободить всех белорусских политзаключенных.
Греция выступает за дальнейшие санкции против режима Лукашенко после инцидента с самолетом Ryanair.
Об этом министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил сегодня на международной конференции по региональному росту.
Дендиас назвал посадку самолета Ryanair в Минске неприемлемой.
«Я думаю, мы должны ввести дальнейшие санкции», – заявил он. Он напомнил заявление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и заявил, что Афины полностью поддерживают санкции.
«Мы продолжим настойчиво и последовательно требовать освобождения незаконно задержанных белорусскими властями, восстановления соблюдения прав человека в Беларуси, демократизации общества и в конце концов выборов», – заявил Дендиас.