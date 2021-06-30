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Rolls Royce прекратил сотрудничество с БелАЗом

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  • 30.06.2021, 17:35
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Rolls Royce прекратил сотрудничество с БелАЗом

Произошло это из-за санкций Евросоюза.

Rolls Royce Group, один из основных поставщиков двигателей на БелАЗ через свою немецкую дочернюю компанию MTU Friedrichshafen GmbH, прекращает все отношения с белорусской компанией в связи с недавними санкциями ЕС, сообщает телеграм-канал «Хартия97%».

Это подтвердил Rolls Royce Профессиональному союзу белорусов в Великобритании (PUBB), который ранее подал жалобу в связи с нарушением прав человека и рабочих на белорусском заводе.

«Мы серьезно относимся ко всем контактам через нашу линию этики и проводим расследования в соответствии с нашими процедурами. По завершении нашего расследования Rolls-Royce приняла меры в соответствии со своим Кодексом поведения, корпоративными ценностями и юридическими обязательствами. Следовательно, в соответствии с недавними санкциями ЕС, введенными в отношении БелАЗа, с 22 июня 2021 года Rolls-Royce прекратил все операции с БелАЗом и любыми клиентами, которые принадлежат или частично принадлежат БелАЗу».

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