Евросоюз утвердил санкции против белорусских авиакомпаний 5 4.06.2021, 16:50

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Фото: charter97.org

Самолетам госкомпаний Беларуси запрещается летать над странами ЕС и приземляться в их аэропортах.

Начатая в Европейском Союзе процедура согласования санкций против государственных белорусских авиакомпаний не встретила возражений, срок подачи которых закончился в 14.00 по западноевропейскому времени (15.00 по Минску) пятницы, 4 июня. Таким образом, штрафные меры, принятые в ответ на принудительную посадку в Минске рейса Ryanair, вступят в силу с 00.00 часов субботы, 5 июня, пишет dw.com.

Санкции предполагают запрет самолетам "Белавиа" и других белорусских госкомпаний пересекать воздушное пространство всех 27 государств Евросоюза и приземляться в аэропортах в ЕС. Кроме того, европейским национальным авиаперевозчикам запрещается летать в Беларусь.

Белорусские власти 23 мая принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлиться в Минске. Самолет был посажен после сообщения о минировании воздушного судна, оказавшегося ложным. Были задержаны двое пассажиров - Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега.

Участники саммита Евросоюза в Брюсселе 24 мая согласовали санкции, касающиеся белорусских авиалиний. Совет ЕС призвал европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси.

Главы МИД стран "большой семерки" и верховный представитель ЕС по внешней политике осудили арест Протасевича.

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