Президент Польши встретился с белорусскими активистками польского меньшинства 4.06.2021, 19:15

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Фото: prezydent.pl

На встрече обсуждалась ситуация вокруг поляков в Беларуси.

4 июня президент Польши Анджей Дуда встретился с Иреной Бернацкой, Марией Тишковской и Анной Панишевой – активистками польского меньшинства в Беларуси, сообщает сайт польского президента.

На встрече обсуждалась ситуация вокруг поляков в Беларуси, а также планы активисток.

«Хочу особо подчеркнуть: как польские власти и я как президент Польши сделаю все, чтобы поляков и белорусов не удалось поссорить», – заявил Дуда.

Президент Польши добавил, что попытка столкнуть поляков и белорусов через ложные обвинения в пропаганде нацизма является «подлым обвинением», которые нельзя допустить.

Напомним, еще двое задержанных активистов польского меньшинства – журналист Анджей Почобут и глава незарегистрированного Союза поляков Беларуси Анжелика Борис – остаются под стражей в Беларуси.

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