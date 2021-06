Facebook пересмотрел решение о бессрочной блокировке аккаунтов Трампа 4.06.2021, 21:15

Дональд Трамп

Фото: EPA

Блокировка аккаунта продлится два года.

Руководство социальной сети Facebook пересмотрело свое решение о бессрочной блокировке учетных записей экс-президента США Дональда Трампа, следует из опубликованного на сайте соцсети заявления, передает РБК.

Трамп сможет восстановить свои аккаунты через два года при соблюдении определенных условий, говорится в заявлении. Согласно сообщению, решение об ограничении срока блокировки принято после критики наблюдательного совета компании. «Мы приостанавливаем [работу] его аккаунтов на два года, отсчет начинается с 7 января этого года», — указано в заявлении.

Если по прошествии двух лет эксперты увидят «серьезный риск для общественной безопасности», блокировка аккаунтов может быть продлена, предупредили в Facebook. «Когда приостановка действия в конечном итоге будет отменена, будет действовать строгий перечень санкций, которые будут применены, если Трамп совершит дальнейшие нарушения, вплоть до безвозвратного удаления его страниц и аккаунтов», — говорится в заявлении.

Аккаунты Трампа в Facebook, а также в Twitter и Instagram заблокировали после того, как 6 января его сторонники устроили беспорядки в Вашингтоне и ворвались в здание Капитолия. В этот день конгресс США должен был утвердить результаты прошедших 3 ноября президентских выборов, на которых Трамп проиграл демократу Джо Байдену. В ходе столкновений силовиков и протестующих у Капитолия погибли пять человек.

Представители Демократической партии США и руководство соцсетей обвинили Трампа в подстрекательстве толпы к беспорядкам, после чего действие его аккаунтов в соцсетях приостановили. Руководство соцсетей объяснило свои действия «риском дальнейшего подстрекательства к насилию». Сам Трамп называл решение о блокировке цензурой и ограничением свободы слова.

На фоне блокировки Трамп допускал создание собственной интернет-платформы. В марте его советник Джейсон Миллер сообщил, что через два-три месяца экс-президент вернется в социальные медиа на собственной платформе. В начале мая Трамп запустил собственную онлайн-платформу для общения со сторонниками — сайт From the Desk of Donald J. Trump («С рабочего стола Дональда Дж. Трампа»).

По данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), в мае Трамп вел переговоры как минимум с двумя разработчиками социальных сетей о возможном сотрудничестве. Экс-президент рассчитывает, что компании, заинтересованные в его выходе на платформу, заплатят ему за подписчиков, которых он может им принести, писала газета. В Twitter у Трампа было почти 89 миллионов подписчиков, указывала WSJ. В числе социальных сетей, с чьими владельцами Трамп вел переговоры, назывались сети CloutHub и FreeSpace.

