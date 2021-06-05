«Слова Путина — это удар под дых Лукашенко» 5.06.2021, 8:09

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Фото: Bloomberg

Кремль допустил первое публичное заявление такой силы.

«Откровенно говоря, не очень хочется спекулировать или создавать, как модно говорить, избыточный потенциал, но кажется, что эта одна из важнейших новостей за очень долгое время», — пишет Телеграм-канал «Каласы пад сярпом тваім»:

— Комментируя ситуацию в Беларуси, Путин сказал, что «Истина всегда, как обычно где-то там посередине находится».

Это не укол, не шпилька – это удар под дых Лукашенко. Понятно, что более конкретных заявлений ждать не приходится, ведь, как говаривал еще Рузвельт в адрес диктатора Никарагуа: «он может быть и сукин сын, но наш сукин сын».

Абсолютно лишить Лукашенко поддержки — значит просто выбросить главную карту в потенциальном торге с Западом, соответственно этого допустить никак нельзя. Но фактически это первый публичный факт допущения руководством РФ того, что Лукашенко мог сам быть виновен в сложившейся ситуации, и что это происходит «в соответствии с объективными обстоятельствами, связанными с развитием этого общества», а не по указке «западных кукловодов».

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