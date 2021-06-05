Экономист: Санкции против режима в Беларуси могут привести к дефолту 5.06.2021, 8:40

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Страны Запада готовы применить по-настоящему действенные меры.

С сегодняшнего дня самолетом стран Евросоюза нельзя летать над Беларусью, а «Белавиа» запретили приземляться в странах Европы. Как сообщает «Reuters», решение согласовали в Брюсселе постпреды стран Евросоюза, передает «Белсат».

Впереди-четвертый пакет санкций против властей Беларуси. Как ограничения повлияют на белорусскую экономику?

После принудительной посадки лайнера Ryanair самолеты стали летать через Беларусь почти вдвое реже. Согласно Европейской организации безопасности воздушной навигации, месяц назад над нашей страной за день пролетали 420 самолетов, сейчас — 253. количество рейсов «Белавиа» сократилось в 5 раз.

За пролет над белорусским небом в 2019 году Минск получил 85 миллионов евро. Санкции разрушили бизнес-модель «Белавиа», которая перевозила пассажиров между странами в состоянии конфликта — такими, как Россия, Украина, Турция и государства ЕС. Задолженность за закупленные в лизинг самолеты эксперты оценивают в 500 миллионов долларов. Потери могут этим не ограничиться. Руководство Евросоюза 24 июня может ввести новые санкции против Минска.

Главы стран Евросоюза предложили ввести ограничения на экспорт белорусских нефтепродуктов, калия и на транспортировку газа. В прошлом году на Запад Минск продал топливо на 1 миллиард 800 миллионов долларов, калия — на полтора миллиарда долларов, а стоимость услуг по транспортировке газа через Беларусь «Газпром» оценил в 345 миллионов долларов. Вместе это — более пяти процентов белорусского ВВП. Со вчерашнего дня США возобновили санкции против концерна «Белнефтехим».

«Если санкции введут в наиболее жесткой форме, то потери белорусской экономики могут доходить до 2-3 миллиардов долларов в год» – считает экономист Вадим Иосуб, аналитик «Альпари Евразия».

В ответ Минск пообещал сократить персонал американского посольства, ограничить работу американских специалистов и отказаться от помощи Агентства США по международному развитию. Американские специалисты в Беларуси работают преимущественно в IT. Эта отрасль в прошлом году экспортировала в США услуг на 1 миллиард 160 миллионов долларов. Масштабная вражда с Западом может лишить Минск денег для погашения внешнего долга.

«Если не найдут, каким образом компенсировать подобные суммы, то последствия для экономики будут чрезвычайно печальными — вплоть до дефолта в течение одного-двух лет», — заявил Вадим Иосуб.

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