«Лукашенко влип, когда подписал какую-то бумажку» 8 5.06.2021, 8:55

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Фото: ТАСС

Кремль может пожертвовать белорусским самозванцем как запасной картой в любой момент.

Первый глава независимой Литвы, профессор Витаутас Ландсбергис в интервью delfi.lt заявил, что Лукашенко как политического субъекта и самостоятельной фигуры уже нет.

«Нет его, есть холоп Путина, путинский холоп в Минске, который делает то, что ему указывают или позволяют и не больше», — заявил Витаутас Ландсбергис.

Политик отметил, что белорусский самозванец «влип» и стал марионеткой Кремля уже очень давно: «Лукашенко влип, когда подписал какую-то бумажку. На самом деле эти бумажки не имеют никакой юридической силы, но для таких начальников, как Путин юридическая сила не имеет никакого значения, главное — сила и факт».

На вопрос, может ли Путин по какой-то причине пожертвовать Лукашенко, профессор Ландсбергис ответил, что такая карта у Путина есть.

«Может. Лукашенко — запасная карта, вдруг Путин станет очень хорошим, тогда санкции за войну в Украине отменят. Может, потребует в обмен вывести американцев из стран Балтии. Что хочешь может потребовать, если есть податливый материал, который уступает», – заметил Ландсбергис.

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