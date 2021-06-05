Тетя Степана Латыпова рассказала о состоянии героя Беларуси и провокациях против него 2 5.06.2021, 9:33

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Степан Латыпов

Правдивую информацию о политзаключенном скрывают даже от родственников.

Галина Латыпова в эфире «Белсата» рассказала, в каком состоянии находится Степан Латыпов после того, как ночью после операции его перевезли в санитарную часть СИЗО.

«Состояние удовлетворительное. Рана обрабатывается. Еще ему колют антибиотики, так как у него недолеченная пневмония от перенесенного в СИЗО ковида», – рассказала Галина Латыпова.

Она отметила, что больше никакой информации о состоянии здоровья своего племянника ей не дают, как не давали и до происшествия во время суда. Ничего конкретного не сообщили ей и в больнице, куда Латыпова отвезли на операцию.

За все время, сколько политзаключенный остается за решеткой, им разрешили только одно свидание. Кроме того, Латыпова подчеркнула, что об уровне давления на Степана в СИЗО узнала только на суде:

«По разным слухам мы узнавали, что на политзаключенных оказывается давление. И на суде он об этом открыто сказал, что 51 день он находился в «пресс-хате». То есть его уже после нашего свидания перевели в другую камеру. До того он сидел в нормальной камере. А потом его перевели в камеру с уголовниками и психически неуравновешенными людьми. Иногда ему приходилось не спать по ночам, так как он опасался за состояние своего здоровья».

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