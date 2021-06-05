закрыть
5 июня 2021, суббота, 10:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США экстренно вывели подводный флот в Тихий океан

1
  • 5.06.2021, 9:59
  • 5,070
США экстренно вывели подводный флот в Тихий океан

Задействованы субмарины из Перл-Харбора, Бремертона и Сан-Диего.

Треть подводных лодок американского военного флота в Тихом океане в экстренном порядке вывели для проверки боеготовности в рамках учений Agile Dagger 2021. Об этом командование подводных сил флота объявило в Twitter.

В учениях задействованы субмарины из Перл-Харбора, Бремертона и Сан-Диего. Утром 4 июня они прибыли на объединенную базу Перл-Харбор-Хикэм в американском штате Гавайи.

В ходе учений будет отработано развертывание подлодок в различных районах Тихого океана. Командование проверит готовность флота к выполнению прицельных ударов по наземным целям баллистическими и управляемыми ракетами, а также взаимодействие флота с другими подводными лодками и кораблями противника.

Среди развернутых кораблей — атомная быстроходная подводная лодка Connecticut ВМС США класса Seawolf, которая рассчитана на восемь торпедных аппаратов и может вместить до 50 торпед в отсеке.

Всего в составе Тихоокеанского флота США числится 38 атомных подводных лодок.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Наталья Радина
Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович