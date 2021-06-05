Турция вытесняет Россию и Иран с Кавказа 2 5.06.2021, 10:11

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Эрдоган начал большую игру с ценным призом.

Турция продолжает наращивать активность на Кавказе. 1 июня в Турции побывал премьер-министр Грузии, который встречался и провел пресс-конференцию с Эрдоганом. Эрдоган часть своего времени уделил турецко-грузинским отношениям, часть - региональным, где для Грузии было отведено особое место, пишет известный российский блогер Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).

Турция всерьез намерена создать на Кавказе зону своих жизненных интересов, которые, безусловно, будут идти вразрез с интересами России и Ирана. Задача крайне непростая, так как уже сложилось статус-кво, которое не так-то просто разрушить и переформатировать во что-то иное. Но и результат может быть крайне обещающим, так что есть за что бороться.

Эрдоган подтвердил позицию Турции о территориальной целостности Грузии, на что уже откликнулась Абхазия, прекрасно понимая, в чей огород камень. Правда, как раз в отношении отделившихся от Грузии территорий вряд ли будет рассматриваться военное решение, как в Карабахе. Скорее, речь пойдет о предложениях в их адрес в будущем. Пророссийские марионетки, сидящие сегодня в руководстве этих территорий, конечно, не станут их рассматривать, но есть и иные пути изменить ситуацию. Экономическое положение Абхазии и Южной Осетии под патронажем Москвы, мягко говоря, незавидное и буквально нищенское. Они полностью зависимы от российских дотаций. В таких случаях многое решает экономическое взаимодействие, и у Турции есть что предложить и самой Грузии, и ее бывшим территориям.

В любом случае это долгая и непростая игра, которую Турция намерена начать. На кону слишком ценный приз, чтобы не рискнуть.

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