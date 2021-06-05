Акции в поддержку свободной Беларуси прошли по всему миру 5.06.2021, 10:29

Масштаб солидарности впечатляет.

Белорусы зарубежья не перестают выходить на акции солидарности, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».

Белорусы Саксонии обещают сделать все возможное, чтобы Беларусь стала по-настоящему независимой, свободной и демократичной страной.

Диаспора Берлина передает: «300 дней держатся белорусы! Мы будем держаться до победы и мы победим!»

В самом центре немецкого города Нинбург на городской ратуше замечен флаг свободной Беларуси! Нинбург - город-побратим Витебска.

В Лондоне прошла традиционная акция #Fridaysforfreedom, на которой требовали жестких действий от западных политиков в отношении режима Лукашенко.

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