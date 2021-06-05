Литовские пограничники: Поток нелегальных мигрантов из Беларуси вырос в полтора раза 3 5.06.2021, 10:48

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Таракан нарывается на новые санкции.

Литовские пограничники задержали на границе с Беларусью 52 нелегала.

По предварительным данным, это граждане Ирака, Сирии и России, а также четыре белоруса. Большинство задержанных попросили убежища в Литве. В настоящее время они находятся в пограничных пунктах и ждут результатов тестирования на COVID-19.

«В этом году около полутора сотен нелегальных мигрантов, в основном граждан Ирака, пытались въехать в Литву из Беларуси. Это в три раза больше, чем за весь 2020 год», — отметили в Службе охраны государственной границы Литвы.

Напомним, что в ответ на подготовку ЕС четвертого пакета экономических санкций обезумевший Таракан начал шантажировать Европу тем, что «перестанет сдерживать» поток нелегальной миграции и наркотрафик в страны Евросоюза.

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