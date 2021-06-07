Частная няня в маске рассказал всю правду о своей работе 3 7.06.2021, 11:05

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иллюстрационное фото

Она дала рекомендации родителям, которые находятся в поиске няни.

Няня — это когда нет бабушки и желания ходить в детский сад? Какой-то лишний в нашей модели социализма человек. Некомфортным для родителей остается только выбор няни: слишком ответственно. Новая героиня проекта «Онлайнера» «Без лица» устроилась няней в конце учебы в вузе.

— В конце обучения в универе я искала подработку и наткнулась на рекламу сервиса по поиску нянь. Там тебя спрашивают: сколько хочешь зарабатывать? Например, 5 рублей. Тебе поясняют: родителям говорим 6 рублей, тогда 5 получишь на руки. Ок. В месяц выходит долларов 200—300. Когда ты думаешь, что за эту сумму воспитатель в детском саду смотрит за 15—20 детьми, деньги кажутся совсем не тяжелыми.

Соцпакет частной няни законодательно не прописан. Это может быть питание («открывай холодильник, бери, что видишь»), но никаких больничных или отпусков. Наоборот, график ненормированный. В какой-то момент ты работаешь, а уже завтра «мы захотели поехать к бабушкам».

Частная няня может заниматься большим спектром услуг, отталкиваясь от того, что нужно работодателю и на что она сама согласится. Безопасность ребенка, досуг, прогулки, гигиена, приготовление еды.

Проще работать няней молодым девушкам, потому что у них много энергии, при этом отсутствует лишний фидбек. Они не будут поучать маму: мол, я своих растила вот так, а вы неправильно. Родители сами решают, железная ложка или пластмассовая. А няня вливается в эти правила.

Папы детей могут приставать к няне. Поэтому, несмотря на то, что я этих мужчин-пап видела совсем редко, я всегда одевалась так, чтобы с моей стороны не было провокаций. Если женщина придет в семью смотреть за детьми — она будет смотреть за детьми. Если чтобы увести мужа — она будет уводить его.

То же самое с воровством. Если в человеке сидит халявщик, то он стащит. Не важно, няня это или адвокат. У меня только в последней семье был опыт работы под камерой. Она не была скрыта. Я и не боялась. Камера это неплохо, но не прячьте ее, родители. Это даже незаконно, если не ошибаюсь.

Всем родителям я бы рекомендовала смотреть на личность, а не на опыт. Всегда начинайте с пробных часов / дней и наблюдайте или будьте рядом.

И всегда договаривайтесь заранее насчет того, чего вы от няни хотите. А не потом, когда вы поняли, что она справляется, пусть еще полы помоет. Чем конкретнее вы представите себя няню — тем быстрее ее найдете.

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