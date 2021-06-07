Океанолог рассказал, где на самом деле живут кракены 3 7.06.2021, 12:59

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Гигантские кальмары, известные в мифологии и массовой культуре, действительно существуют.

Гигантские кальмары, известные в мифологии и массовой культуре как чудовище Кракен, действительно существуют – они обитают на глубине до 2 тысяч метров в Антарктике и северных морях, заявил директор Института океанологии имени Ширшова РАН доктор географических наук Алексея Соков. Об этом пишет сайт ria.ru.

"Я думаю, что речь идет о гигантских кальмарах, которые реально зарегистрированы. Сразу скажу, что это очень малоизученное, редкое животное, они живут либо в антарктических водах, либо в северных морях – это либо антарктические кальмары, либо просто гигантские кальмары. Глубина их обитания от 200 до 2000 метров, в некоторых случаях я слышал, что и до 4000 метров", - сказал он.

Соков подчеркнул, что "кракены" крайне редко всплывают на поверхность. По словам учёного, его японские коллеги ранее потратили два года, чтобы выследить этих редких глубоководных животных.

Кракен — морское чудовище, впервые появившееся в исландских мифах, огромный головоногий моллюск, топящий корабли. Среди наиболее ярких его появлений в массовой культуре – фильмы "Пираты Карибского моря", название "Кракен" получил новый клуб НХЛ из Сиэтла, который начнет выступления в лиге в 2021 году.

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