Правительство Германии выделит сельским жителям по 500 евро на покупку спутниковой антенны 2 7.06.2021, 16:47

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В Германии сельских жителей подключат к спутниковому интернету.

Правительство Германии поможет сельским жителям получить доступ к спутниковому интернету. Для этого оно начнет выдавать субсидии в размере 500 евро на покупку спутниковой антенны, пишет сайт euro-pulse.ru.

Субсидию можно будет получить при подключении ко всем провайдерам, которые предлагают беспроводное подключение к интернету через спутники или направленные радиолинии в сельской местности.

По данным Евростата, 98% европейской молодежи активно пользуются интернетом, а среди пожилых людей активных пользователей 61%.

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