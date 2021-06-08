Возможное первое применение боевых беспилотников с искусственным интеллектом обеспокоило экспертов 3 8.06.2021, 12:29

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иллюстрационное фото

Предполагаемый случай применения таких летательных аппаратов в Ливии описан в докладе ООН.

Западные военные эксперты проверяют информацию о гибели людей в прошлом году в Ливии в результате применения автономного беспилотника, управляемого искусственным интеллектом без участия человека, пишет «Голос Америки».

В докладе группы экспертов, опубликованном на прошлой неделе, говорится, что беспилотник, работавший в Ливии, «отслеживал и дистанционно сражался» с солдатами, воевавшими на стороне ливийского генерала Халифы Хафтара.

Государства-члены ООН уже несколько месяцев обсуждают вопрос о целесообразности заключения глобального соглашения об использовании боевых беспилотников, автономных и других, а также ограничений, которые должны быть наложены на их применение.

Доклад ООН по Ливии придает дебатам дополнительную остроту.

Последние достижения в сфере беспилотных летательных аппаратов имеют «большие последствия на региональном и глобальном уровне», заявил Зия Мераль из британского Королевского института оборонных исследований.

«Пришло время оценить положение дел с турецкими беспилотниками и передовыми боевыми технологиями, и их значение для региона и для НАТО», – сказал он на мероприятии, организованном институтом в Лондоне.

Согласно докладу ООН, автономные летательные аппараты турецкого производства Kargu-2 атаковали ополченцев Хафтара в марте прошлого года, вероятно, в интересах правительства национального согласия. Это был первый случай успешной атаки беспилотников, оснащенных искусственным интеллектом.

Против применения автономных беспилотников, не требующих чтобы после того, как их запрограммируют, ими дистанционно управляли операторы-люди, выступают многие правозащитные организации.

Ходили слухи, что поставленные Турцией беспилотники с искусственным интеллектом, наряду с дистанционно управляемыми, в прошлом году использовались азербайджанскими силами в столкновениях с Арменией в спорном Нагорном Карабахе и соседних территориях.

Если беспилотники с искусственным интеллектом действительно совершили смертоносную атаку, это открывает «новую главу в применении автономного оружия», заявило издание «Бюллетень ученых-атомщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists). Критики таких летальных аппаратов, которые могут использовать технологию распознавания лиц, говорят, что это вызывает ряд моральных, этических и правовых дилемм.

«Такие виды оружия работают на основе программных алгоритмов, "обученных" с помощью больших наборов данных, например, классифицировать различные объекты. Программы компьютерного зрения можно обучить распознавать школьные автобусы, трактора или танки. Однако данные, на которых они обучаются, могут быть недостаточно сложными или надежными, и искусственный интеллект может "усвоить" урок неправильно», – предупреждает некоммерческий бюллетень.

Производитель Kargu-2, компания STM, заявила турецким СМИ в прошлом году, что их беспилотники оснащены технологией распознавания лиц, что позволяет идентифицировать и нейтрализовывать цели без развертывания наземных сил.

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