США намерены усилить санкции против режима Лукашенко 2 9.06.2021, 18:55

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В США предлагают санкции против энергетики и калийной отрасли Беларуси.

В Конгрессе США 9 июня проходят слушания по Беларуси.

Сенатор Боб Менедез в своем выступлении заявил, что санкции, которые "разморозили" Соединенные Штаты, не подействовали на режим Лукашенко. Поэтому пришло время усилить их: он предложил распространить санкции на сферу энергетики и торговлю калийными удобрениями, передает euroradio.fm.

Назначенная посол США в Беларуси Джули Фишер подчеркнула: Беларусь при Лукашенко никогда не реализует свой потенциал на 100%.

Она добавила, что сейчас США работают над пересмотром устаревших санкций, которые были введены в 2006 году и сегодня продлены еще на год. Напомним, в том санкционном списке — 10 лиц, в том числе Лукашенко и его старший сын Виктор. Но 5 из 10 человек из "черного списка" давно отошли от политики и не занимают должности в белорусской властной вертикали.

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