ОПЕК+ отложила переговоры по нефти из-за спора России и Саудовской Аравии 1.07.2021, 8:16

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Саудитов поддержали Кувейт, Ирак и Алжир.

Россия и Саудовская Аравия снова оказались по разные стороны баррикад на переговорах о будущем сделки ОПЕК+, в рамках которой два десятка стран-экспортеров ограничивают добычу, чтобы не допустить избытка на рынке.

В мае и июне государства-участники нефтяного альянса нарастили поставки на 1,3 млн баррелей в сутки, а на июль запланировали смягчение квот еще на 0,8 млн баррелей, в результате которого на рынок вернется 40% поставок, изъятых в прошлом году.

К началу августа ОПЕК+ будет качать ежедневно на 5,7 млн баррелей меньше, чем до кризиса. Но что делать дальше? На этот вопрос у министров единой позиции нет. Россия, как и на предыдущих встречах, призывает увеличить добычу, сообщили Bloomberg источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным корреспондента иранской Seda Weekly, российская делегация предлагает добавить на рынок от 500 тысяч до 1 млн баррелей новых поставок.

Но против выступает Саудовская Аравия, которую поддерживают Кувейт, Ирак и Алжир.

Некоторые члены ОПЕК довольны взлетом цен до 70 долларов за баррель и не хотят рисковать, поворачивая вентили, а кроме того, опасаются, что в 2022 году рынок снова может столкнуться с избытком, говорят источники EnergyIntel.

Другие боятся снятия санкций с Ирана, который обещает увеличить добычу на 2 млн баррелей в сутки за 3-6 месяцев, а также новой волны пандемии, рассказали делегаты Platts.

Из-за разногласий заседание мониторингового комитета ОПЕК+, в котором председательствуют Россия и Саудовская Аравия и который выносит рекомендации принимающим решение министрам, было перенесено.

Изначально назначенные на 30 июня переговоры перенесли на четверг, 1 июля. По словам источника ТАСС, министрам потребовалось больше времени для консультаций.

Это означает, что в четверг министры ОПЕК+ проведут три встречи одна за другой. И впервые будет нарушена последовательность их проведения. По новому графику, в 14:00 мск состоится министерская встреча ОПЕК, а уже после нее, в 16:30 мск - заседание мониторингового комитета. Наконец, министерская встреча стран ОПЕК+ назначена теперь на 18:00 мск.

Технический комитет ОПЕК+, который должен был оценить состояние рынка, не смог договориться ни о чем. Заседание во вторник, 29 июня, завершилось без рекомендаций.

Комитет спрогнозировал рост спроса на нефть на 5 млн баррелей в сутки во втором полугодии и рекордный в XXI веке дефицит - 2,3 млн баррелей в день в четвертом квартале. Но в то же время отметил «множество неопределенностей», главная из которых - это рост заболеваемости Covid-19, охвативший даже страны с высоким уровнем вакцинации.

По словам источника ТАСС, увеличение добычи - наиболее вероятный сценарий. Аналитики Goldman Sachs ждут 500 тысяч баррелей дополнительные ежедневных поставок в августе и дальнейшее смягчение квот во второй половине года.

Хотя новая волна инфекций замедлит ребалансировку рынка, нехватка поставок такова, что у ОПЕК+ есть пространство для маневра: даже рост добычи сразу на 1 млн баррелей в день снизит цены лишь на 2-3 доллара за баррель, полагают в GS.

Фактически перед ОПЕК+ стоит выбор: либо продавать больше нефти по текущим ценам и зафиксировать прибыль, либо дать котировкам вырасти еще, рискуя вызвать гнев покупателей, говорит аналитик Standard Chartered Судакшина Унникришнан.

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