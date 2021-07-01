Ушел из жизни бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд 1 1.07.2021, 9:20

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Дональд Рамсфельд

Его считают инициатором операции по отстранению диктатора Саддама Хусейна от власти.

В среду в возрасте 88 лет скончался Дональд Рамсфельд, бывший министр обороны США, считающийся одним из главных инициаторов войны 2000-х годов в Ираке, сообщает «Голос Америки».

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что скончался Дональд Рамсфельд, американский государственный деятель и преданный муж, отец, дед и прадед», - говорится в заявлении, опубликованном его семьей. В заявлении также говорится, что Рамсфельд умер в окружении родственников в городе Таос, штат Нью-Мексико, и не уточняется время его кончины.

Рамсфельд, который наряду с Робертом Макнамарой, министром обороны США времен войны во Вьетнаме, считается самым влиятельным человеком, когда-либо занимавшим этот пост. По мнению многих, он привнес харизматичность и помпезность в работу Пентагона, символизируя напористый подход администрации Джорджа Буша-младшего к международным делам.

Под руководством Рамсфельда американские войска быстро свергли президента Ирака Саддама Хусейна в 2003 году, но впоследствии Ирак все-таки погрузился в хаос, включая кровавое противостояние и насилие, развязавшиеся между мусульманами - суннитами и шиитами. Американские войска оставались в Ираке до 2011 года, в течение еще пяти лет после того, как Рамсфельд ушел в отставку.

Дональд Рамсфельд сыграл ведущую роль в политической дискуссии о необходимости вторжения в Ирак в марте 2003 года. Он заявил об опасности наличия у Ирака оружия массового уничтожения, однако это оружие впоследствии не было обнаружено.

Только Макнамара служил министром обороны дольше, чем Рамсфельд, который возглавлял Пентагон дважды: с 1975 по 1977 год при президенте Джеральде Форде, в кабинете которого он также возглавлял аппарат Белого дома, и с 2001 по 2006 год при Буше-младшем.

Он был близким союзником вице-президента Дика Чейни в администрации Буша-младшего. Чейни работал под руководством Рамсфельда в период президентства республиканцев Никсона и Форда в 1970-х годах.

После ухода с государственной службы Рамсфельд стал успешным бизнесменом, заняв пост генерального директора сразу двух компаний из списка Fortune 500. В 1988 году он баллотировался в президенты США от республиканцев.

Дональд Рамсфельд также служил пилотом ВМС, постпредом США в НАТО и избирался в Палату представителей.

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