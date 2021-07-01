Евродепутаты: Мы поддерживаем храбрый народ Беларуси 1.07.2021, 11:23

Позерство Лукашенко и его клики не повлияет на позицию Брюсселя.

Глава Комитета Европейского парламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер, глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь и докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс выпустили заявление после выхода режима Лукашенко из программы «Восточное партнерство».

Сайт Charter97.org приводит текст заявления:

— Приостановив свое участие в Восточном партнерстве, отозвав своего посла в ЕС и предложив главе делегации ЕС также вернуться в Брюссель для консультаций, режим Александра Лукашенко в очередной раз продемонстрировал иррациональное и изоляционистское поведение, которое мы осуждаем и отвергаем. Мы также осуждаем его намерение приостановить действие соглашения о реадмиссии с ЕС, что является актом возмездия в ответ на недавно расширенные санкции ЕС и открывает путь для облегчения нелегальной миграции.

Санкции ЕС представляют собой законный ответ на продолжающееся ухудшение положения с правами человека в Беларуси и, в частности, на возмутительный захват гражданского самолета ЕС и последующий арест известного журналиста Романа Пратасевича и его спутницы Софии Сапеги.

И наоборот, санкции белорусского режима продиктованы исключительно упертостью Лукашенко, направленной на продолжение узурпации власти любой ценой, они нанесут ущерб фундаментальным интересам белорусского государства и его граждан.

Несмотря на наши разногласия, Восточное партнерство задумано как совместная, всеобъемлющая инициатива, которая способствует процветанию и стабильности, а также наводит мосты между народами по всей Европе.

Особое презрение вызывает использование мигрантов — как мы уже наблюдали на прошлой неделе — в попытке дестабилизировать Литву и Польшу, два государства-члена ЕС, которые подали пример, осудив нарушения прав человека и предоставив убежище многим белорусским оппозиционерам.

Сегодня мы заявляем ясно и во всеуслышание: несмотря на позерство Лукашенко и его клики, мы поддерживаем храбрый народ Беларуси в его стремлении к демократии, достоинству и свободе.

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