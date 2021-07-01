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В Литве задержали еще 36 нелегальных мигрантов из Беларуси

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  • 1.07.2021, 13:45
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В Литве задержали еще 36 нелегальных мигрантов из Беларуси
фото: pasienis.lt

Среди них больше всего граждан Ирака.

Литовские пограничники задержали возле белорусской границы еще пять групп нелегальных мигрантов. Всего — 36 человек. Среди них больше всего граждан Ирака, которые попросили убежища. Всем им сделают тесты на коронавирус, иностранцев изолируют, сообщает pasienis.lt.

В этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 672 нелегальных мигранта. Это в два раза больше, чем за четыре предыдущих года вместе взятых, в восемь раз больше, чем за весь 2020 год.

Среди задержанных больше всего граждан Ирака — 428 человек. Нелегально перешли границу и 44 гражданина Беларуси.

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