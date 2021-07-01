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Французские, венгерские и немецкие пограничники начинают патрулировать литовско-белорусскую границу

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  • 1.07.2021, 17:10
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Французские, венгерские и немецкие пограничники начинают патрулировать литовско-белорусскую границу

Офицеры FRONTEX будут работать в районе Капчяместиса и Друскининкая.

2 июля приступят к работе на литовско-белорусской границе первые шесть офицеров постоянного корпуса агентства Европейского союза по безопасности внешних границ.

Офицеры FRONTEX будут работать в районе Капчяместиса и Друскининкая, сообщает Служба охраны госграницы Литвы.

Среди прикомандированных сотрудников – Французские, венгерские и немецкие пограничники . Они войдут в состав совместных патрулей, старшими в которых будут литовские офицеры.

Планируется, что число представителей постоянного корпуса FRONTEX на литовско-белорусской границе будет увеличиваться. С середины июля будут работать 30 иностранцев. Они будут приезжать в Литву со своим оборудованием, вооружением и транспортными средствами.

Литва вынуждена прибегнуть к помощи FRONTEX из-за значительного увеличения числа нерегулярных мигрантов, пытающихся незаконно въехать в Литву из Беларуси. В этом году зафиксировано 672 таких случая. Это число более чем в восемь превышает количество, зафиксированное в 2020 году. В прошлом году был задержан 81 иностранец, в 2019 – 46.

Литва усилила безопасность границы с Беларусью в результате притока мигрантов. К участку были прикомандированы должностные лица из других пограничных подразделений и выделены дополнительные технические ресурсы. Кроме того, пограничникам помогали силы Службы общественной безопасности, Союза стрелков и других учреждений, а теперь и сотрудники FRONTEX.

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