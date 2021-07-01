Россия запретила въезд мэру Риги 13 1.07.2021, 18:17

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Мартиньш Стакис

Мартиньш Стакис на ЧМ по хоккею вывесил бело-красно-белый флаг.

Россия запретила въезд мэру Риги Мартиньшу Стакису, снявшему российский и лукашенковский флаги во время Чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «Лента.ру».

Стакису запретили въезд после инцидента с флагом РФ.

В Риге, которая принимала чемпионат мира по хоккею, были установлены флаги стран-участниц первенства. Власти заменили флаг России на флаг Олимпийского комитета, сославшись на решение Всемирного антидопингового агентства.

Кроме того, Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили лукашенковский флаг на бело-красно-белый с «Погоней». Таким образом они выразили поддержку белорусскому народу.

Интервью мэра Риги с сайтом Charter97.org можно посмотреть здесь.

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