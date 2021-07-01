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Спецслужбы США и Британии обвинили ГРУ в кибератаках

  • 1.07.2021, 19:01
  • 1,282
Спецслужбы США и Британии обвинили ГРУ в кибератаках

ГРУ совершило более сотни атак.

Спецслужбы США и Великобритании обвинили Главное разведуправление (ГРУ) в кибератаках на государственные и частные структуры по всему миру. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте американского Минобороны.

В документе говорится, что российский орган совершил более сотни атак в 2019-м — 2020 годах. В основном они были нацелены на государственные и военные структуры, политических консультантов и представителей партий, энергетические компании, высшие учебные заведения, медиакомпании и так далее.

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