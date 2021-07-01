США запретили продажу авиабилетов в Беларусь
- 1.07.2021, 22:50
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Решение принято из-за принудительной посадки в Минске рейса авиакомпании Ryanair.
Министерство транспорта США издало распоряжение о запрете продаж билетов на авиаперелеты между США и Беларусью.
Такое решение было принято после того, как Минск принудительно посадил рейс авиакомпании Ryanair и арестовал находившегося на борту журналиста-диссидента, пишет «Голос Америки».
Издавая распоряжение, ведомство заявило, что Госдепартамент США определил, что ограничение поездок между США и Беларусью отвечает внешнеполитическим интересам Вашингтона в свете перенаправления рейса Ryanair.
Министерство отметило, что распоряжение относится в том числе и к путешествиям на основе так называемых интерлайн-соглашений, когда одна авиакомпания продает билеты по маршруту, включающему рейсы, которые выполняются другими авиакомпаниями.
Министерство заявило, что «ограничение поездок между США и Беларусью отвечает внешнеполитическим интересам США».
«Запрет дает правительству США возможность делать исключения в конкретных случаях для поездок, признанных отвечающими национальным интересам США, в том числе по гуманитарным основаниям или соображениям национальной безопасности», – говорится в заявлении.
Правительство США обдумывало этот шаг несколько недель, однако он, в целом, носит символический характер, поскольку американские сервисы по организации поездок продают относительном мало билетов для полетов в Беларусь.