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США запретили продажу авиабилетов в Беларусь

  • 1.07.2021, 22:50
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США запретили продажу авиабилетов в Беларусь

Решение принято из-за принудительной посадки в Минске рейса авиакомпании Ryanair.

Министерство транспорта США издало распоряжение о запрете продаж билетов на авиаперелеты между США и Беларусью.

Такое решение было принято после того, как Минск принудительно посадил рейс авиакомпании Ryanair и арестовал находившегося на борту журналиста-диссидента, пишет «Голос Америки».

Издавая распоряжение, ведомство заявило, что Госдепартамент США определил, что ограничение поездок между США и Беларусью отвечает внешнеполитическим интересам Вашингтона в свете перенаправления рейса Ryanair.

Министерство отметило, что распоряжение относится в том числе и к путешествиям на основе так называемых интерлайн-соглашений, когда одна авиакомпания продает билеты по маршруту, включающему рейсы, которые выполняются другими авиакомпаниями.

Министерство заявило, что «ограничение поездок между США и Беларусью отвечает внешнеполитическим интересам США».

«Запрет дает правительству США возможность делать исключения в конкретных случаях для поездок, признанных отвечающими национальным интересам США, в том числе по гуманитарным основаниям или соображениям национальной безопасности», – говорится в заявлении.

Правительство США обдумывало этот шаг несколько недель, однако он, в целом, носит символический характер, поскольку американские сервисы по организации поездок продают относительном мало билетов для полетов в Беларусь.

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