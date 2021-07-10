В Польше проходит общественное обсуждение проекта «Демографическая стратегия 2040» 10.07.2021, 15:03

Правительство стремится достичь уровня рождаемости в 1,8%, чтобы происходила смена поколений.

В Польше продолжается общественное обсуждение проекта «Демографическая стратегия 2040», в рамках которого руководство Министерства по делам семьи и социальной политики намерено посетить все воеводства страны, сообщает «Польское радио».

Местные органы власти являются важным партнером в разработке семейной политики, — заявила министр по делам семьи и социальной политике Марлена Малёнг во время встречи с представителями местного самоуправления в администрации Великопольского воеводства в Познани.

Марлена Малёнг подчеркнула, что очень важно проводить востребованную гражданами жилищную политику: «Правительство уже работает над конкретными инструментами, включенными в программу «Польский порядок». На следующей неделе, на заседании команды, программирующей работу правительства, эти документы будут приняты. Среди них — документ о гарантии собственного вклада со стороны государства для тех молодых людей, которые хотят иметь собственную квартиру».

Марлена Малёнг рассказала, что благодаря расширению программы «Малыш+» сегодня насчитывается более 200 000 детских садов. С 2022 года бюджетная помощь на эти цели будет составлять 1,5 миллиарда злотых (более 333 млн евро) в год. Малёнг добавила, что новые места в детских садах будут создаваться с минимальными затратами для родителей.

Марлена Малёнг отметила, что молодые поляки заявляют в исследованиях, что они хотят иметь детей. Правительство стремится достичь уровня рождаемости в 1,8%, чтобы происходила смена поколений.

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