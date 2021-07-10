Стали известны подробности серьезного ЧП с детьми в Александрии 13 10.07.2021, 18:33

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Сильный ветер снес батуты, на которых находились дети.

Сегодня в Александрии произошло серьезное ЧП. Как сообщают zerkalo.io читатели, сильный ветер снес надувные батуты, на которых находились дети.

— Все случилось буквально за мгновение: поднялся сильный ветер и сорвал закрепленную надувную конструкцию, где были дети. Они очень сильно испугались, плакали, — сообщил Дмитрий, который был недалеко от места происшествия. — Рядом были военные, они бросились помогать. Тут же скорые подъехали — на таких мероприятиях они всегда есть.

Мужчина говорит, что погибших нет. Медики увезли детей в больницу.

— После происшествия на аттракционах в Александрии за медицинской помощью обратились пять человек: двое детей и трое взрослых, — сообщает Минздрав. — Состояние всех пациентов удовлетворительное, для уточнения диагнозов сейчас проводится медицинская диагностика. Дежурные медицинские работники сообщают, что угрозы их жизням нет.

Причины и обстоятельства устанавливаются.

Напомним, похожее происшествие случилось в мае 2015 года в Горках (Могилевская область). Прямо на глазах у родителей 7-метровая надувная горка-батут перевернулась. Девять детей попали в больницу с переломами и ушибами.

После этого случая были разработаны и вступили в силу «Требования к эксплуатации оборудования игрового надувного», утвержденные постановлением МЧС. Среди правил — наличие не менее шести точек крепления аттракциона, выдерживающих соответствующую нагрузку (если иное не предусмотрено изготовителем или документацией). Кроме того, правилами запрещена эксплуатация аттракциона при неблагоприятных погодных условиях — в дождь, град или при ветре скоростью больше 10 метров в секунду.

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