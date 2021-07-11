закрыть
11 июля 2021, воскресенье, 11:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Президент Литвы обсудил с главой Frontex охрану границы с Беларусью

1
  • 11.07.2021, 8:44
  • 1,780
Президент Литвы обсудил с главой Frontex охрану границы с Беларусью

Литовские пограничники получат новое усиление от ЕС.

Вопросы охраны белорусско-литовской границы обсудил с главой Европейской службы пограничной и береговой охраны Frontex президент Литвы Гитанас Науседа.

Стороны договорились, что в ближайшее время в Литву направят переводчиков, персонал для работы с мигрантами, дополнительные вооруженные патрули и два вертолета: один из Польши, второй из Германии, сообщает пресс-служба литовского президента.

Ранее Frontex для усиления охраны границы обещал отправить в Литву к середине июля 30 сотрудников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочий, выключай рубильник!
Рабочий, выключай рубильник! Артем Черников
Лайфхак для отпускника
Лайфхак для отпускника Ирина Халип
Белорус, отдохни!
Белорус, отдохни! Наталья Радина
Совет БОР: Забастовка — единственный выход
Совет БОР: Забастовка — единственный выход