Президент Литвы обсудил с главой Frontex охрану границы с Беларусью 1 11.07.2021, 8:44

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Литовские пограничники получат новое усиление от ЕС.

Вопросы охраны белорусско-литовской границы обсудил с главой Европейской службы пограничной и береговой охраны Frontex президент Литвы Гитанас Науседа.

Стороны договорились, что в ближайшее время в Литву направят переводчиков, персонал для работы с мигрантами, дополнительные вооруженные патрули и два вертолета: один из Польши, второй из Германии, сообщает пресс-служба литовского президента.

Ранее Frontex для усиления охраны границы обещал отправить в Литву к середине июля 30 сотрудников.

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