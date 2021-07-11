Президент Литвы обсудил с главой Frontex охрану границы с Беларусью

Президент Литвы обсудил с главой Frontex охрану границы с Беларусью1
- 11.07.2021, 8:44
- 1,780
Литовские пограничники получат новое усиление от ЕС.
Вопросы охраны белорусско-литовской границы обсудил с главой Европейской службы пограничной и береговой охраны Frontex президент Литвы Гитанас Науседа.
Стороны договорились, что в ближайшее время в Литву направят переводчиков, персонал для работы с мигрантами, дополнительные вооруженные патрули и два вертолета: один из Польши, второй из Германии, сообщает пресс-служба литовского президента.
Ранее Frontex для усиления охраны границы обещал отправить в Литву к середине июля 30 сотрудников.