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Политический кризис в Гаити: присягу временному президенту перенесли

  • 11.07.2021, 9:26
Политический кризис в Гаити: присягу временному президенту перенесли

Решение принял Сенат.

Будущий временный президент Гаити Жозеф Ламбер заявил, что Сенат страны перенес дату его присяги, сообщает nv.ua.

«Сенаторы решили отложить приведение к присяге, назначенное на сегодня. Они хотят присутствовать в полном составе. Необходимо возродить надежду в нашей стране», — заявил политик.

Президента Гаити Жовенеля Моиза убили в ночь на 7 июля в его частной резиденции, в него выстрелили по меньшей мере 12 раз. Мартин Моиз была ранена и доставлена в больницу Флориды.

По подозрению в убийстве задержали 15 колумбийцев и двух граждан США гаитянского происхождения, еще восемь человек остаются на свободе. Министр обороны Колумбии Диего Молано Апонте сказал, что к убийству причастны бывшие колумбийские военные. В отряд входили по меньшей мере 26 человек.

Задержанные по подозрению в убийстве Моиза американцы ранее заявили, что организатором был иностранец по имени Майк, который говорил на испанском и английском языках. Также они утверждают, что президента не собирались убивать.

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