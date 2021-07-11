Афганский излом: как Кремль заискивает перед талибами 10 11.07.2021, 10:24

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Зачем террористов пригласили в Москву?

В последние недели происходит то, чего Кремль добивался последние лет пятнадцать: американцы покидают Афганистан. Как в период советской оккупации Афганистан не стал «форпостом социализма», точно так же, но в этот раз уже американцам не удалось превратить страну в «витрину демократии» в Центральной Азии, пишет эксперт IDS Kronos Денис Веселов для сайта Newssky.

Однако долгожданное унижение геополитического противника способно принести Кремлю лишь моральное удовлетворение. Ситуация развивается таким образом, что над Россией и постсоветскими странами Центральной Азии, входящими в контролируемую Москвой Организацию Договора о коллективной безопасности, нависла реальная угроза. Талибы стремительно развивают наступление в областях, граничащих с Таджикистаном. В последние дни несколько тысяч афганских военных, спасаясь от отрядов «Талибана», перешли на таджикскую территорию.

Дальнейшее представить не так уж сложно. На плечах отступающей армии в страны Средней Азии ворвется то, что принято называть «радикальным исламом». Там он столкнется со слабыми авторитарными режимами. В том же Таджикистане все вооруженные силы насчитывают 9 тысяч человек, национальная гвардия — еще 7,5 тысяч. Это при том, что протяженность афгано-таджикской границы более полутора тысяч километров. Президент Эмомали Рахмон для укрепления южных рубежей страны поручил Минобороны мобилизовать еще 20 тысяч человек. Однако их буквально нужно найти и выловить — многие резервисты имеют отсрочки, а большинство находится на заработках за границей.

Тот факт, что в Таджикистане размещена 201-я российская база, военнослужащие которой смогут в момент кризиса установить относительную стабильность и обеспечить прием дополнительных контингентов из России, не должно вводить в заблуждение. С того момента, как Россия ввязалась в новую холодную войну с Западом, центральноазиатское направление превратилось в третьестепенное. Количество войск в регионе неуклонно снижалось, а 201-я база была переведена с дивизионной на бригадную структуру. Кроме того, две бригады Центрального военного округа (именно его войска предназначены для усиления контингентов в Таджикистане и Киргизии) были переброшены к западным границам.

Поэтому над Таджикистаном (в первую очередь) и их соседями — Узбекистаном и Туркменистаном, нависает реальная угроза всевозможных вариантов гражданских войн. В результате тысячи, даже десятки тысяч беженцев могут очень быстро оказаться где-нибудь под российским Оренбургом.

Самое смешное в этой ситуации то, что в свое время именно с подачи МИД РФ началась легитимизация террористической группировки «Талибан» как политической силы. Именно Россия выводила ее на большую арену, через организацию на официальном уровне регулярных встреч в Москве с ее лидерами. Параллельно, через тот же Таджикистан передавалось оружие и боеприпасы группировке «Талибан», а самим боевикам оплачивались нападения на американских военных, с бонусами в случае жертв с американской стороны.

Теперь, как заявляет глава МИД РФ, в случае нападения на Таджикистан со стороны Афганистана, Россия, как член ОДКБ, членом которого является и Таджикистан, применит свои войска для отражения агрессии талибов. Несмотря на жесткие воинственные заявления, Кремлю, осознающему свою слабость в регионе, приходится заискивать перед ими же взращенными террористами и садиться с ними за один стол переговоров.

Так, 8 июля делегация талибов прибыла в Москву и провела переговоры в российском МИДе, встретившись, в частности, со специальным представителем президента РФ по Афганистану Замиром Кабуловым. На переговорах террористы пообещали не вторгаться на территорию центральноазиатских государств и бороться с наркотрафиком (в обещание экстремистов правда верится с трудом).

Показательно то, что Кремль, много сделавший через свои спецслужбы для укрепления военной силы талибов, вынужден теперь на равных вести официальные переговоры с террористической организацией, стыдливо забывая упоминать их представителей террористами, нарушая при этом российское же законодательство.

Движение «Талибан» ранее было запрещено в России решением Верховного суда. Согласно действующему законодательству СМИ обязаны это упоминать. На МИД это требование, по всей видимости, не распространяется, так как в сообщении ведомства представителей террористической организации называют делегацией Политического офиса Движения талибов.

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