Депутат Верховной рады: Нужно давить и давить режим Лукашенко 3 11.07.2021, 11:33

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Украине пора занимать наступательную позицию и присоединяться к европейским санкциям.

Лукашенко – абсолютное зло, однако жадное и трусливое, иначе в сложившейся ситуации уже давно бы разорвал с Украиной.

Об этом в своем видеоблоге заявил депутат Верховной рады Украины от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

«Хоть Лукашенко и сумасшедший узурпатор, но считать он еще умеет. И понимает, что торговля между Белоруссией и Украиной намного выгодней Беларуси, и Беларусь экспортирует в Украину в три раза больше, чем Украина экспортирует в Беларусь, и боится разрыва отношений, поэтому старается не так нагло себя вести. Вывод – надо занимать наступательную позицию», – сказал Гончаренко.

«Посмотрите, только Украина проявила немного силы, ввела санкции – да, он там воет, кричит Лукашенко, но, видите, он все считает и на какие-то крайние вещи не идет. Так бы он уже и Крым – все, как только он почувствует, что может что угодно делать. То есть, мы сильная, большая страна и мы должны вести себя соответствующим образом и тогда даже такие сумасшедшие узурпаторы, как Лукашенко будут вынуждены это слышать», – заявил Гончаренко.

«Ждем введения санкций на уровне СНБО против окружения Лукашенко, надо присоединяться к европейским санкциям. Нужно давить этот режим и давить. И помочь нашим братьям белорусам как можно скорее освободиться, и защищать собственное достоинство. Мы действительно большая, серьезная страна. Давайте не забывать об этом», – призвал украинский депутат.

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