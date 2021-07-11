Власти Гаити заявили, что президента перед убийством пытали 5 11.07.2021, 11:39

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Задержано уже около 20 подозреваемых.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф заявил, что президента страны Жовенеля Моиза пытали перед тем, как убить.

Об этом он рассказал в интервью ABC News (перевод — nv.ua).

"Наемники пришли в дом президента, они пытали его и убили", — сказал он.

По словам Жозефа, сейчас задержали уже около 20 подозреваемых. Они находятся под стражей. И.о. премьера Гаити добавил, что сейчас сфокусирован на том, чтобы добиться наказания для убийц Моиза.

Накануне первая леди Гаити Мартин Моиз впервые публично отреагировала на убийство своего мужа. Она подчеркнула, что это преступление нельзя оставлять безнаказанным.

Президента Гаити Жовенеля Моиза убили в ночь на 7 июля в его частной резиденции, в него выстрелили не менее 12 раз. Мартин Моиз была ранена и доставлена в больницу Флориды.

Сначала по подозрению в убийстве задержали 15 колумбийцев и двух граждан США гаитянского происхождения. Министр обороны Колумбии Диего Молано Апонте сказал, что к убийству причастны бывшие колумбийские военные. В отряд входили не менее 26 человек.

Задержанные по подозрению в убийстве Моиза американцы ранее заявили, что организатором был иностранец по имени Майк, который говорил на испанском и английском языках. Также они утверждают, что президента не собирались убивать.

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