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В Германии из-за кибератаки объявили чрезвычайное положение

  • 11.07.2021, 16:05
В Германии из-за кибератаки объявили чрезвычайное положение

10 июля хакеры заблокировали сервер округа в земле Саксония-Анхальт.

Об этом сообщила "Німецька хвиля".

Местные власти объявили чрезвычайное положение из-за невозможности возобновления работы серверов местной администрации. Журналисты отметили, что режим ЧС из-за кибератаки введен впервые за историю ФРГ. Он позволит властям быстрее реагировать на ситуацию.

В результате атаки власти округа, население которого составляет около 157 тыс. человек, не могут проводить социальные выплаты.

"Мы практически полностью парализованы, и так будет в течение ближайшей недели", – сказал местный чиновник.

По его словам, оценить последствия кибератак пока сложно.

Власти не сообщили подробности кибератаки. Они отметили, что несколько серверов были заражены с неизвестного источника, в результате этого было зашифровано неустановленное количество файлов.

Эксперты подозревают, что хакеры могли действовать с целью шантажа. В таких случаях злоумышленники шифруют данные, которые дешифруют после уплаты требуемой суммы.

"В Германии именно муниципальная IT-инфраструктура, вероятно, хуже защищена от кибератак. В то же время крупные компании и федеральное правительство могут позволить себе содержать большие IT-отделы", – подчеркнули журналисты.

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