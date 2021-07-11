Более 1100 фур стоят в очереди на выезд из Беларуси 5 11.07.2021, 17:36

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Самые большие очереди фиксируются на границе Беларуси и Литвы.

На границе Беларуси и Евросоюза образовались большие очереди. По состоянию на 12:00 ожидали выезда из страны более 1,1 тысячи фур.

Соответствующая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета.

Самые большие очереди фиксируются на границе Беларуси и Литвы. В «Котловке» стоят более 210 фур, в пункте «Каменный Лог» – более 180, в «Привалках» – более 160.

В пункте пропуска «Урбаны» (граница с Латвией) теперь ждет выезда из страны 160 машин, в «Брузгах» (граница с Польшей) – 140.

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