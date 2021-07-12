«Ник и Майк»: Из-за проблем со здоровьем Лукашенко отменяет поездки по стране 26 12.07.2021, 14:26

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фото: тасс

Весь тур по Беларуси теперь под угрозой.

Telegram-канал «Ник и Майк», специализирующийся на инсайдах, пишет, что из-за проблем со здоровьем Лукашенко отменяет поездки по стране:

– Так вот, Тихиничи, где активно мыли коров к сегодняшнему приезду агрофюрера, отменились. Придется перемывать.

И вообще весь тур по Беларуси теперь под угрозой. В программе пока оставили самое важное – открытие «Славянского базара». К выходным, если отойдет, возможно заглянет на открытие моста в Гродно. Новую дорогу, которая ведет к мосту, кстати, уже пришлось ремонтировать - после проливных дождей часть асфальта просто провалилась.

Да и вообще в Гродно ЧП на ЧП. Ситуация на «Азоте» остается критической. Износ оборудования и труд достигает 90 процентов. Утечка аммиака в цеху карбамид-2, где произошла большая авария, была очень давно. Работники отчетливо ощущали запах аммиака в воздухе, что говорит о том, что норма была превышена по крайней мере в два раза. Однако жалобы работников всячески игнорировались.

В итоге это все переросло в большую аварию. Выброс аммиака в конце прошлой недели был насколько большим, что его концентрация в воздухе на измерительной станции превышала норму в 9 (!) раз. Чем опасен аммиак в таких концентрациях можно прочитать здесь, а больше деталей – в телеграм-канале стачкома «Азота».

Директор Ляшенко по традиции сделал вид, что ничего не произошло и попытался скрыть аварию. Крайне опасно, что предприятие находится в таких руках, а количество профессионалов, работающих на предприятии, уменьшается с каждым месяцем.

Но вернемся к агрофюреру. Возможно, какое-то небольшое совещание будет во дворце завтра, чтобы показать народу, что главарь в порядке и все контролирует.

Строительство альтернативной реальности продолжается. Отрыв от того, что в действительности происходит в стране – все больше. И никаким отключением комментариев на «Онлайнере» это расстояние не сократить. В стране запрещена социология, закрываются региональные и республиканские медиа, которые давали фидбек, что не так с системой.

Хунта забивается в домик сама и хочет загнать туда всех, кто может что-то сказать. Такой подход не может привести к нормализации. Хунта и беларусы продолжают бежать в разные стороны.

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