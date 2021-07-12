В Европе повысят безопасность товаров онлайн 12.07.2021, 17:17

ЕС разрабатывает новые правила защиты прав потребителей.

Согласно новым правилам онлайн-магазины должны будут удалять любые небезопасные товары со своих сайтов, пишет сайт euro-pulse.ru.

Под опасными товарами подразумеваются в том числе легко взламываемые игрушки с подключением к интернету или умные часы, с помощью которых за детьми можно установить слежку.

Новые правила расширят полномочия национальных властей, позволяя им отключать веб-страницы с опасными товарами или сопровождать эти товары предупредительными надписями.

ЕС также планирует ввести новые правила для карточек товаров на сайте продавца. У них должно быть четкое описание с фотографиями, названием и маркой продукта.

Вопросы кибербезопасности все чаще стали волновать европейцев. В 2020 году в Гааге появились «цифровые амбассадоры», которые учат жителей справляться с киберугрозами.

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