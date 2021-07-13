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Из-за страха перед протестами кубинские власти заблокировали социальные сети

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  • 13.07.2021, 12:27
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Из-за страха перед протестами кубинские власти заблокировали социальные сети
Фото: Yander Zamora/Anadolu Agency

Авторитарные режимы по всему миру действуют одинаково.

Кубинские власти заблокировали сайты социальных сетей в явной попытке остановить обмен информацией между страной и внешним миром и внутри страны, сообщает «Голос Америки».

Блокировка произошла после того, как кубинцы, столкнувшиеся с самым тяжелым экономическим кризисом за несколько десятилетий, вышли на улицы на минувших выходных.

Ограничение доступа в Интернет стало испытанным методом подавления инакомыслия, который применяют авторитарные режимы по всему миру.

В понедельник кубинские власти заблокировали Facebook, WhatsApp и Telegram в попытке помешать обмену информацией в социальных сетях.

Но подобные отключения, как правило, имеют ограниченную продолжительность, отчасти из-за того, что они затрагивают более широкие слои населения, чем раньше.

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