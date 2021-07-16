СМИ сообщили подробности о срочной эвакуации Лукашенко из Витебска 54 16.07.2021, 7:43

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Диктатору стало плохо из-за жары?

Вчера ряд независимых СМИ и многие телеграм-каналы сообщили о том, что Лукашенко на «Славянском базаре» в Витебске стало плохо и он срочно вылетел в Минск.

Телеграм-канал «Реальная Беларусь» уточнил обстоятельства срочной эвакуации Лукашенко из Витебска.

«Лукашенко действительно стало плохо, скорее всего из-за жары поднялось давление», — пишет телеграм-канал.

Очевидцы сообщили редакции канала, что диктатор срочно покинул свою лоджию. Позже появилась информация, что его эвакуировали из Витебска на вертолете: «Только что взлетел вертолет, предположительно таракан улетел. Взлет был с военной части десантников в Витебске».

По другим данным, диктатора вывезли на частном самолете. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Naviny.by:

«В Сети появились сообщения о резком ухудшении состояния Лукашенко. Во время визита в Витебск укашенко стало плохо, и он срочно вылетает в Минск. Эту информацию распространил белорусский сайт Naviny.by. По неподтвержденным данным, из-за жары у Лукашенко поднялось давление. Сейчас его доставили на частном самолете в Минск».

Вчера также из-за плохого самочувствия уехал из Витебска певец Николай Басков.

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