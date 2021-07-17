«Резко стало плохо»: Басков объяснил, почему не приехал к Лукашенко на «Славянский базар»20
- 17.07.2021, 8:08
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Артист нашел повод, чтобы не подвергаться критике за поддержку нелегитимного узурпатора?
Певец Николай Басков объяснил, почему не смог присутствовать на фестивале «Славянский базар», который открылся в Витебске, сообщает rosbalt.ru.
Как оказалось, спеть на открытии певцу помешало состояние здоровья. Отказаться от выступления было решено «в связи с резким ухудшением самочувствия и появлением температуры, чтобы не подвергать риску людей», — отметил Басков в своем Instagram.
Напомним, ранее многие российские артисты подвергались критике за выступления на музыкальных фестивалях и концертах в Беларуси из-за поддержки нелегитимного узурпатора Лукашенко, который попал под секторальные и персональные санкции за жесткие разгоны массовых мероприятий оппозиции и аресты активистов.
В частности, такой критике подверглись Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Григорий Лепс и некоторые другие представители шоу-бизнеса.
Также напомним, что накануне в Витебске открылся юбилейный — 30-й — фестиваль «Славянский базар». Как следует из видеокадров, появившихся в Сети, массовое мероприятие прошло без соблюдения санитарных противоэпидемических норм.