Сооснователь Dogecoin: Криптовалютную индустрию контролирует картель богатых людей 5 17.07.2021, 9:20

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Является ли майнинг путем к быстрому обогащению?

Сооснователь криптовалюты Dogecoin Джексон Палмер заявил, что цифровые монеты — это правая гиперкапиталистическая технология, а всю индустрию контролируют богатые люди, сообщает nv.ua.

Палмер написал в Twitter, что криптовалюты нужны для увеличения благосостояния и без того богатых людей за счет «сочетания уклонения от уплаты налогов, ослабления регулирующего надзора и искусственно созданного дефицита».

I am often asked if I will “return to cryptocurrency” or begin regularly sharing my thoughts on the topic again. My answer is a wholehearted “no”, but to avoid repeating myself I figure it might be worthwhile briefly explaining why here… — Jackson Palmer (@ummjackson) July 14, 2021

«Несмотря на заявления о «децентрализации», криптовалютная индустрия контролируется могущественным картелем богатых людей, которые со временем эволюционировали, включив в нее все те же институты существующей централизованной финансовой системы, которую они якобы намеревались заменить», — заявил сооснователь Dogecoin.

Палмер считает, что криптовалютная индустрия направлена на «финансовую эксплуатацию наименее защищенных слоев населения», поэтому все цифровые активы «взяли худшие качества современной капиталистической системы».

Основатель одной из криптовалют также упомянул сеть «теневых связей, купленных инфлюенсеров и продажных СМИ», которые якобы укрепляют «культовую воронку «быстрого обогащения».

Цель этой системы, по словам Палмера, — извлечение денег из наивных и отчаявшихся в финансовом плане людей.

Вместе с коллегой по Adobe Systems Билли Маркусом Джексон Палмер создали криптовалюту-мем Dogecoin в 2013 году. В первое время Разработчики не думали, что к их проекту отнесутся серьезно, но через несколько лет капитализация криптовалюты составила $2 млрд.

Палмер заявил, что это нечто «очень неправильное» и объявил о своем уходе из криптоиндустрии.

По состоянию на сегодня DOGE входит в десятку крупнейших цифровых активов с капитализацией $25,41 млрд, а курс этой монеты составляет $0,18.

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