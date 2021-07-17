В Швеции изобрели бетон для хранения электроэнергии 1 17.07.2021, 16:36

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Инновационный бетон сможет обеспечить здания 4G-соединением, питать энергией светодиодные лампы.

Исследователи из Университета Чалмерса в Швеции разработали аккумуляторную батарею, которая встраивается в цемент здания, пишет euro-pulse.ru.

Такой инновационный бетон будет хранить электроэнергию и подзаряжаться после ее исчерпания. Он сможет обеспечить здания 4G-соединением, питать энергией светодиодные лампы или попросту служить объемным хранилищем электроэнергии, которую можно будет использовать в любой момент.

Этот бетон основном состоит из смеси на основе цемента c добавлением углеродных волокон. Это делает материал прочным и увеличивает его энергопроводимость.

Аккумуляторная батарея на цементной основе имеет среднюю плотность энергии в 7 Ватт-часов на квадратный метр, что является относительно низким показателем по сравнению с обычными батареями. Однако благодаря большому объему бетона в зданиях (например, в многоквартирном доме) система способна производить значительное количество энергии.

В Швеции активно разрабатываются и тестируются инновационные технологии. В этом году страна повторно стала лучшей среди стран ЕС в Европейском рейтинге инноваций.

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