В Нидерландах разработали первый в мире «солнечный» электромобиль для дальних поездок 5 17.07.2021, 20:27

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На крыше авто есть подзарядка от солнечных батарей.

Стартап из Амстердама Squad Mobility разработал первый в мире электромобиль, способный преодолевать большие расстояния с помощью солнечной энергии, пишет euro-pulse.ru.

Заряда батареи хватает на 100 километров, но вдобавок к этому подзарядка от солнечных батарей на крыше позволяет проезжать еще 20 километров в день. Поскольку в среднем водители электромобилей проезжают 12 километров в день, большинству водителей не нужно будет заряжать электромобиль вовсе. Они будут ездить только за счет солнечной энергии.

Установленные в автомобиле датчики позволяют дистанционно следить за рабочим состоянием транспорта, уровнем заряда, давлением в шинах.

В 2020 году продажи электромобилей в ЕС утроились, а к 2030 году Еврокомиссия пообещала создать инфраструктуру для 30 тысяч электромобилей.

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