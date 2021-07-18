Литовский визовый центр в Минске возобновил выдачу шенгенских виз белорусам 18.07.2021, 8:19

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Подать заявку можно с 19 июля.

Литовский визовый центр с 19 июля вновь будет выдавать желающим из Беларуси шенгенские визы типа С и D. Такая информация появилась на сайте VFS Global, официального партнера Посольства Литвы в Республике Беларусь.

В сообщении указано, что все визовые заявления будут рассматриваться исключительно в посольстве Литовской Республике в Минске, процедура будет проходить согласно требованиям диппредставительства.

Напомним, литовский визовый центр в Минске перестал принимать документы 8 июля. Днем ранее, 7 июля, документы перестал принимать литовский визовый центр в Гродно.

6 июля МИД Беларуси принял решение сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы до одного сотрудника консульской службы, а также трех сотрудников административно-технического персонала. Аналогичные меры принял и МИД Литвы.

Напомним, что с 1 июля 2021 года на всей территории Литвы отменены карантинные ограничения. Тем не менее, в стране сохраняется режим экстремальной ситуации государственного уровня. Для въезда на литовскую территорию требуется заполнить анкету на сайте Минздрава и предъявить негативный тест на COVID-19. Если это ПЦР-тест, то его нужно сделать не ранее чем за 72 часа до прибытия, если тест на антиген — за 48 часов.

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