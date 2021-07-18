В США создали прототип устройства для зарядки гаджета кончиками пальцев 1 18.07.2021, 20:08

Ученые утверждают, что подобное устройство полностью автономно.

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали прототип устройства, позволяющего заряжать технику при помощи кончиков пальцев. Об этом 13 июля говорится в статье, опубликованной на сайте Cell.com.

Устройство внешне напоминает пластырь. По словам инженера из Калифорнийского университета в Сан-Диего Джозефа Вана, для того чтобы оно работало, человеку можно даже не двигаться, поскольку устройство преобразует в энергию пот, который сам по себе появляется на подушечках пальцев, отмечает «Ридус».

Происходит это за счет прокладок-электродов из углерода, которые снабжены канализаторами, запускающими химические реакции между молекулами, содержащимися в поте, и кислородом. В результате вырабатывается электричество, которое копится в небольшом конденсаторе, а затем используется для подзарядки устройств.

Пока такое устройство способно питать только маломощную технику, например, наручные часы. Между тем специалисты рассчитывают, что в скором времени, после ряда доработок, созданный ими прибор будет заряжать высокопроизводительную электронику: смартфоны, планшеты и так далее.

Ученые утверждают, что подобное устройство полностью автономно. То есть оно не требует каких-либо дополнительных действий со стороны человека.

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